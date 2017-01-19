تشارك 24 دولة عربية وأجنبية بجانب العديد من المنظمات الدولية والمحلية في ملتقى “أولادنا” الدولي لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة وهو الحدث الأول من نوعه في مصر والعالم تحت رعاية وزارات السياحة، والشباب والرياضة، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وهيئة قناة السويس، وجامعة القاهرة، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة أخبار اليوم، والبنك الأهلي.

ينظم الملتقى الاتحاد المصري الرياضي للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدى في الفترة من 24-31 مارس القادم، ومن المقرر أن يًقام حفل الافتتاح والختام بمسرح جامعة القاهرة، بينما تقام فعاليات الملقي في مركز شباب الجزيرة وأكاديمية الفنون، بالتعاون مع اليونيسف، والاتحاد العام للفنانين، واتحاد الفنانين العرب، وغرفة صناعة السينما، وأكاديمية الفنون.

أكدت سهير عبد القادر مؤسس ومدير ملتقى “أولادنا” هو الأول من نوعه للفنون في العالم يشارك فيه دول منها فرنسا والصين والجزائر والأردن وسوريا يؤكد اهتمام الدولة بأولادنا من ذوي القدرات الخاصة فبجانب كونها قضية إنسانية فهي تتوج الاتجاه العام لسياسة الحكومة خاصة مع النجاحات التي حققتها “أولادنا” في شتى المجالات، معربة عن املها في أن تقوم مصر باستضافته بشكل سنوي.