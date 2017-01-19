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محامي رئيس جامبيا المُنتهية ولايته يفر إلى السنغال
رئيس جامبيا يحيي جامع

محامي رئيس جامبيا المُنتهية ولايته يفر إلى السنغال

الخميس، 19 يناير 2017 02:55 م
وكالات

أفادت تقارير إعلامية بفرار ايدو جوميز محامي رئيس جامبيا المُنتهية ولايته يحيى جامع إلى السنغال، بعد كتابة خطاب للرئيس يحثه فيه على التنحي عن السلطة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم الخميس أن جوميز أوضح أنه عمل مع جامع تحت ضغط هائل وبالإكراه.

وكتب جوميز في الخطاب “في يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير 2017، اتخذت أنا وابني قرارا حاسما باللجوء إلى جمهورية السنغال الشقيقة، وكان ذلك ضروريا بسبب تصاعد الخوف وتنامي التوتر مع كل لحظة تمر”.

يشار إلى أن جوميز كان يمثل جامع في مساعيه القانونية لإلغاء نتيجة الانتخابات التي جرت في الأول من ديسمبر الماضي والتي انتهت بفوز أداما بارو.

جدير بالذكر أن رئيس جامبيا المُنتخب أداما بارو أعلن انه سيؤدى اليمين الدستورية اليوم في سفارة جامبيا بالسنغال، فيما تحركت القوات السنغالية إلى الحدود مع جامبيا في تهديد بعمل عسكري ضد جامع الذي رفض قبول الهزيمة في انتخابات الرئاسة، ورفض التنحي عن السلطة بعد انتهاء فترة ولايته رسميا بعد منتصف ليلة أمس.

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