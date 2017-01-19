رئيس الشركة القابضة يتفقد مشروع محطة كهرباء جنوب حلوانالخميس، 19 يناير 2017 02:52 م
تفقد رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر دسوقى وعدد من قيادات القطاع مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان قدرة 1950 ميجاوات والتي تعمل بنظام الضغوط فوق الحرجة لمتابعة سير العمل فى المشروع، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز الأعمال بالمحطة بلغت حوالى 74%.
وأوضح الدسوقي في تصريحات اليوم الخميس أن محطة جنوب حلوان تأتى ضمن المشروعات القائمة التى يعمل القطاع على قدم وساق لتنفيذها ضمن خطته الخمسية الحالية 2012/2017 لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لاستيعاب الزيادة المطردة فى الأحمال وتأمين التغذية الكهربائية لكافة أغراض الاستخدام.
ويتكون مشروع المحطة من “3” غلايات من النوع “ذات الضغوط فوق الحرجة” وتستخدم الغاز الطبيعي كوقود أساسي والمازوت كوقود بديل، بالإضافة إلى عدد “3” توربينات بخارية قدرة كل منها 650 ميجاوات وسيتم ربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة جهد 500 كيلو فولت.
وأضاف أن نسبة إنجاز الأعمال بالمحطة بلغت حوالى 74%، ومن المقرر تشغيل الوحدة الأولى للمحطة في ديسمبر 2017 ، والوحدة الثانية فى الربع الأول من 2018 ، والوحدة الثالثة فى النصف الثاني من 2018.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطة نحو 11,9 مليار جنيه مصري يتم التمويل من خلال حزمة تمويلية يشارك فيها عدد من مؤسسات التمويل الدولية متمثلة فى البنك الدولي، البنك الإسلامي للتنمية، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، صندوق الأوبك، هذا بالإضافة إلى المصادر الذاتية لشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء.
جدير بالذكر أنه يتم تنفيذ مشروع المحطة بنظام تعدد العمليات حيث تبلغ عدد العمليات 18 عملية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات المنفذة للمنافسة والوصول لأفضل سعر.
تأتى مثل تلك المشروعات فى إطار خطة قطاع الكهرباء لتوسعة وتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة، مؤكداً على استمرار القطاع فى تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية.
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