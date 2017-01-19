قال إيهاب عبد العال رئيس اللجنة الاقتصادية السابق، بغرفة شركة السياحة: إن الجناح المصري بمعرض الفيتور السياحي، شهد إقبالا كبيرا من الزائرين، وبعض منظمي الرحلات الإسبانية.

وقال عبد العال في تصريح صحفي، إن الشركات الإسبانية التي زارت الجناح المصري، بحثت مع الشركات المصرية تنظيم الرحلات إلى القاهرة والأقصر وأسوان، خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الجناح شهد إقبالا من دول أمريكا الجنوبية، خاصة البرازيل والأرجنتين والمكسيك.

وأكد عبد العال: إنه متفائل بالمشاركة المصرية في المعرض، الذي وصفه بالبورصة السياحية، وخاصة برواج السياحة الثقافية، التي تشهد حاليا إقبالا كبيرا من بعض الجنسيات؛ لأن الحضارة المصرية لا يوجد مثلها في العالم، قائلا: «لدينا أسواق واعدة في دول أمريكا الجنوبية ودولتي الصين واليابان، وهي دول تعشق السياحة الثقافية».