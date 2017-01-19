وافق حسام البدري المدير الفني للأهلي على إعارة محمد حمدي زكي “جدو الصغير” لاعب الفريق لنادي إنبي لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وخرج محمد حمدي زكي من حسابات البدري تماما الموسم الحالي ولم يشارك إلا لدقائق قليلة، وتم استبعاد اللاعب كذلك من قائمة الاهلي الافريقية الامر الذي دفع حمدي زكي للمطالبة بالرحيل والبحث عن فرصة اللعب في ناد اخر.

ورحبت إدارة الاهلي بالعرض الجيد من انبي وعرضت الأمر حسام البدري الذي سبق ورفض اللاعب لكنه عاد ووافق على انتقال اللاعب لإنبي حتى يلعب محمد حمدي زكي مع انبي بشكل مستمر وهو ما سيُفيد الاهلي في الموسم المقبل حال عودته للقلعة الحمراء.

وعقد أنور شلوفة وكيل أعمال محمد حمدي زكي جلسة أمس ، الأربعاء ، مع عصام سراج الدين مدير التعاقدات بالأهلي بمكتب الأخير لمناقشة العرض البترولي لاستعارة اللاعب في يناير.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لـ”اليوم السابع” إن الجهاز الفني وافق على إعارة محمد حمدي زكي وتقوم إدارة النادي حالياً بإنهاء الإجراءات مع أنبي.