تأييد منع بث «جلسات البرلمان» على الهواءالخميس، 19 يناير 2017 02:49 م
أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، تقريرًا قضائيًا أوصت فيه، برفض الدعوى المقامة من منظمة حرية الفكر والتعبير، المطالبة بإلغاء قرار الدكتور علي عبد العال - رئيس مجلس النواب - بمنع إذاعة الجلسات العامة لمجلس النواب، وإلزامه بإنشاء موقع متخصص على شبكة الإنترنت، لنشر وأرشفة جلسات ومضابط المجلس على أن تحدث بشكل دوري بما يسمح بالوصول إليها.
ورغم رفض ما ورد في الدعوى من طلبات، إلا أن الهيئة رفضت الدفع الذي أبداه محامي الدولة بانتفاء القرار الإداري، معتبرًا قرار منع إذاعة الجلسات عملًا برلمانيًا لا تختص المحكمة بنظره.
وردت الهيئة على هذا الدفع، قائلة: “إن إذاعة جلسات البرلمان يعد عملًا إدرايًا وليس برلمانيًا، باعتباره حقًا دستوريًا مكفول لكافة المواطنين، كما أنه يعد من المسائل التي يختص بها رئيس مجلس النواب وفقًا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب”، موضحة أنه ثبت لديها صدور قرار من رئيس مجلس النواب، بمنع عرض جلسات مجلس النواب، ومن ثم يكون الدفع برفض الدعوى لانتفاء القرار الإداري غير سديد.
وقال التقرير، الذي أعده المستشار محمد جمال التوني، إن الثابت من الاطلاع على الدستور والقانون، أن الأصل في جلسات المجلس العلانية، ورغم صدور قرار بمنع عرض الجلسات على التلفزيون، إلا أن العلانية المنصوص عليها دستوريًا وقانونيًا لا تزال محققة، باعتبار أن ما يتخذ من إجراءات وقرارات داخل مجلس النواب، يتم نشره في الصحف القومية وتعرض في وسائل الإعلام المختلفة سواء المرئية أو المسموعة، ما يدعم فكرة علانية الجلسات.
وأشار التقرير إلى أنه لا يجب حصر مبدأ العلانية فيما يعرض فقط على شاشات التلفزيون، نظرًا لمدى مرونة ونسبية ذلك المبدأ الذي قد يختلف من شخص لآخر، فيحصره البعض فيما يُعرض في الصحف والمجلات اليومية ويحصره البعض الآخر فيما يُعرض على شاشات التلفزيون أو يُذاع في الراديو أو يتداول على صفحات الإنترنت.
وأكد التقرير أن منع عرض الجلسات عبر شاشات التلفزيون لا يشكل، في ذاته عقبة أمام مبدأ العلانية طالما تحقق الغرض من ذلك المبدأ، سواء بطريق النشر في الصحف أو عرض مقتطفات من الجلسات أو غير ذلك من طرق النشر الحديثة، وتأسيسًا على ما سبق فإن جلسات النواب علنية وليست سرية.
أما عن الطلب الثاني المتعلق بإنشاء موقع متخصص على شبكة الإنترنت لنشر وأرشفة جلسات ومضابط البرلمان، قال التقرير إن الدستور خوّل لرئيس مجلس النواب سلطة الإشراف وتنظيم سائر الأعمال داخل المجلس، وأقرت اللائحة الداخلية للمجلس يكون رئيسه هو من يمثله، ومن ثم فإن رئيس البرلمان يتمتع بسلطة تقديرية في الإشراف على أعمال المجلس في كافة شئونه بما يراه محققًا للمصلحة العامة، ولا يوجد ما يلزمه بإنشاء ذلك الموقع.
-
انطلاق معرض الكتاب بمشاركة 35 دولة و670 ناشر
عقد د.هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم لإعلان تفاصيل معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 48 والمقرر انعقادها فى الفترة من 26 ...Wed, 18 Jan 2017 18:27:36 GMT
-
درويش: حريصون على تقديم أفضل الخدمات المصرفية واللوجستية للمستثمرين
أكد الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم ، حرص المنطقة على تقديم أفضل الخدمات المصرفية واللوجستية للمستثمرين والأخذ بأسباب التنافسية ...Thu, 19 Jan 2017 12:05:22 GMT
-
ضابط شرطة كويتي يخطف شابًا ويهتك عرضه
قررت محكمة استئناف كويتية إلغاء حكم ببراءة نقيب بوزارة الداخلية من تهمة الخطف وتغيير وصف الاتهام إلى هتك العرض بالحيلة للحدث في منطقة العديلية في العاصمة الكويت. ...Thu, 19 Jan 2017 11:36:25 GMT
-
إصابة 14 شخصاً إثر انقلاب «ميكروباص» بالبحيرة
أصيب 14 شخصا بجروح متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي السريع “القاهرة - الإسكندرية”، بالقرب من مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقل ...Thu, 19 Jan 2017 11:36:25 GMT
-
إحذر .. لا تعاشرها جنسيا فى هذا الوقت !
وتدور في أذهان الناس أسئلة كثيرة حول كيفية نزول الدورة الشهرية والحكمة من نزولها. وهنا نقول أن الجهاز التناسلي للمرأة يحميه جيش ضخم من الميكروبات مختلفة الأنواع ...Thu, 19 Jan 2017 11:06:33 GMT
-
داليا البحيري تتراجع.. «اعتذار واجب» لأبو تريكة
اعتذرت الفنانة داليا البحيري للاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي سابقًا محمد أبو تريكة وجمهوره، بعدما وصفته بالإرهابي، مؤكدة أنها لم تقصد الإساءة لشخصه. وقالت ...Thu, 19 Jan 2017 11:06:33 GMT
-
الشرطة الفرنسية: مجوهرات كيم كارداشيان المسروقة تم صهرها وإعادة بيعها
ذكرت تقارير اليوم الخميس، أن مصدرًا بالشرطة الفرنسية قال إن المجوهرات التي تمت سرقتها من نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان تم صهرها وإعادة تشكيلها وبيعها. وأفادت ...Thu, 19 Jan 2017 11:06:33 GMT
-
بالصور.. أحمد آدم يحتفل بـ «القرموطى» مع الجمهور
تواجد النجم أحمد آدم داخل مجمع سينمات سيتي ستارز للاحتفال بنزول فيلمه “القرموطى فى ارض النار” وسط جمهوره ومحبيه . وتواجد من فريق العمل المخرج احمد البدري و المنتج ...Thu, 19 Jan 2017 11:06:33 GMT
-
حورية فرغلي: لا أرفض البطولة الجماعية
قالت حورية فرغلي إنها تختار أي دور تقدمه من خلال أهمية الدور وما سيضيفه لها . وأضافت حورية، للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنها مشغولة بتصوير دورها الجديد ...Thu, 19 Jan 2017 11:06:33 GMT