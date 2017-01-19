دراسة: وسائل التكنولوجيا الحديثة غيرت نمط الحياة الصحية ل61%من الفرنسيين

أظهرت دراسة أجراها المسئولون فى هيئة التأمين الصحى فى فرنسا، أن وسائل التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بشبكة الإنترنت ساهمت فى تغيير نمط الحياة الصحية لحوالى 61% من الطلاب الفرنسيين بعد استخدام تطبيقات مرتبطة بالإنترنت.

وأشارت الدراسة إلى استخدام 86% من الطلاب الفرنسيين لتطبيقات خاصة بالرياضة، و67% لتطبيقات تساعد فى الحفاظ على صحتهم ومحاربة البدانة التى يعانى منها العديد من الطلاب الفرنسيين.