قال محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان إنه تم إطلاق مبادرة (يوم في حب مصر)، تتضمن قوافل طبية بصفة دورية شهرية بكل مستشفى من مستشفيات المحافظة تضم كافة أطقم الأطباء والتمريض لعمل الفحوصات الطبية وإجراء العمليات الجراحية المجانية للمرضى، لتأكيد وتحقيق الارتباط والتواصل بين أطقم الأطباء وتبادل الخبرات فيما بينهم والتخفيف عن كاهل المرضى والقضاء على قوائم الانتظار.

وأشار المحافظ في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، إلى أن مستشفى كفر الدوار العام نفذ تلك المبادرة وقامت إدارة المستشفى باختيار يوم الجمعة لإجراء العمليات الجراحية المؤجلة في جميع التخصصات، حيث قامت بإجراء جراحات العظام في أول يوم جمعة وتم الانتهاء من 26 عملية جراحية في 5 غرف عمليات داخل المستشفى.

وأوضح أنه تم إجراء 30 عملية جراحية في الجمعة التالية في تخصص الأنف والأذن والحنجرة شارك فيها جميع الأطباء المتخصصون بمستشفى كفر الدوار، لافتا إلى أن جميع المرضى لم يتكلفوا أو ذويهم أي نفقات حيث تم إجراء العمليات بالمجان وكذلك صرف الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشاد المحافظ بتلك التجربة الرائدة، موجها بتعميمها على جميع المستشفيات المركزية بمدن ومراكز المحافظة للقضاء على قوائم الانتظار.