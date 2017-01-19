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سحر نصر: برنامج «الإصلاح الاقتصادي» حظي بإشادة الحاضرين بـ«دافوس»
وزير التعاون الدولي - سحر نصر
وزير التعاون الدولي - سحر نصر

سحر نصر: برنامج «الإصلاح الاقتصادي» حظي بإشادة الحاضرين بـ«دافوس»

الخميس، 19 يناير 2017 02:50 م
محيط - خالد الريس

أكدت الدكتور سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن جميع الحاضرين بمنتدى دافوس الاقتصادي قد أشادوا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تقوم به مصر، مشيرة إلى مشاركة ممثلين من جميع المؤسسات والجهات على مستوى العالم.
وأشارت نصر من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الخميس،  إلى أنها ناقشت أثناء كلمتها بالمنتدى مصر مهتمة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنها جاذبة للمناطق الصناعية وموفرة لفرص العمل بالإضافة إلى عرضها لدور المرأة في التنمية. 
وشددت على أهمية تحسين دخل الأسرة المصرية، وقالت ” لا ينفع أن يكون هناك نمو اقتصادي بدون استفادة المواطنين”.
واعتبرت المنتدى بأنه فرصة لاجتماع الدول النامية وعرض أجنداتهم وأفكارهم لعمل نمو شامل على المستوى العالمية، حتى لا تقوم الدول الصناعية الكبرى بالتزاحم التجاري مع الدول النامية.

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