أعلن المكتب الإعلامي لمحافظة البحر الأحمر، انقطاع التيار الكهربي عن 7 فنادق بمنطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة، وذلك يوم السبت المقبل.

وأصدر المكتب بيانًا له صباح اليوم الخميس، موضحًا فيه أن الانقطاع سيكون في 7 فنادق وهم “العروسة، أوفرسي، قرية أواي، قرية البانوراما، فندق النورمندي، فندق شاهينة، فندق تحت الإنشاء وائل برهان”.

وأكد البيان، أن الانقطاع سيبدأ يوم السبت الموافق 21 يناير من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، لإجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.