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انقطاع الكهرباء عن 7 فنادق بالغردقة لمدة 4 ساعات
الغردقة

انقطاع الكهرباء عن 7 فنادق بالغردقة لمدة 4 ساعات

الخميس، 19 يناير 2017 02:45 م

أعلن المكتب الإعلامي لمحافظة البحر الأحمر، انقطاع التيار الكهربي عن 7 فنادق بمنطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة، وذلك يوم السبت المقبل.

وأصدر المكتب بيانًا له صباح اليوم الخميس، موضحًا فيه أن الانقطاع سيكون في 7 فنادق وهم “العروسة، أوفرسي، قرية أواي، قرية البانوراما، فندق النورمندي، فندق شاهينة، فندق تحت الإنشاء وائل برهان”.

وأكد البيان، أن الانقطاع سيبدأ يوم السبت الموافق 21 يناير من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، لإجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

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