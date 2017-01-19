أنشأت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية “أكاديمية عبد العزيز سعود البابطين للشعر العربى” و سوف تنطلق أولى دوراتها يوم السبت المقبل 21 ينايرـ فى مكتبة البابطين المركزية للشعر العربى، وتستمر لغاية الثالث من شهر فبراير.

وتقدم الأكاديمية دروسها مجاناً، وتشمل الطلبة من سن الثانية عشرة ولغاية الخامسة عشرة، وتدرس فيها عدة مواضيع مثل “تاريخ الشعر وأثره”، و”علم العروض” و”قراءة الشعر” و”فن الإلقاء”، وسوف يدرس فى هذه الدورة كل من الدكتور عبدالله غليس والشاعر عبدالله الفيلكاوى ومدربة فن الإلقاء نورة القملاس، وسالم الرميضى ويمنح الطالب بعد تخرجه شهادة تفيد بالتحاقه بالأكاديمية.

وقد أكد عبدالعزيز سعود البابطين، على أن هذه الأكاديمية هى مسعى من المؤسسة إلى تعزيز مكانة الشعر العربى فى نفوس الأجيال كونه مصدراً مهماً من مصادر اللغة العربية التي تعمل المؤسسة منذ زمن على تكريسها سواء فى داخل الوطن العربى أو نشرها خارجه من خلال الدورات والكراسى الجامعية التى تنشأ لهذا الغرض. ودعا البابطين الأجيال الجديدة للاستفادة من هذه الأكاديمية لأنها تحتوى على دروس مهمة تفيد الطلبة فى دراستهم وفى حياتهم العامة