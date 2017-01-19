قام روتاري جيزة نورث برئاسه جيهان عبد الله بتركيب طرف صناعي سفلي لبتر تحت الركبه لشاب من منشيه دهشور كان قد اصيب بالبتر اثر حادث قطار بدهشور.

يأتي هذا في اطار اهتمام روتاري مصر بالأشخاص المحتاجين لأطراف صناعية ووصهم بأنهم الاولي بالرعاية لممارسة حياتهم الطبيعية .

وطالبت روتاري مصر كافة مؤسسات المجتمع المدني بالالتفات الي الاقليات من المجتمع لأنهم الاولي بالرعاية ويحتاجون لمزيد من الدعم المجتمعي .