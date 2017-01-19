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روتاري جيزة نورث تهدي طرف صناعي لمصاب حادث دهشور
طرف صناعي

روتاري جيزة نورث تهدي طرف صناعي لمصاب حادث دهشور

الخميس، 19 يناير 2017 02:42 م
وكالات

قام روتاري جيزة نورث برئاسه جيهان عبد الله بتركيب طرف صناعي سفلي لبتر تحت الركبه لشاب من منشيه دهشور كان قد اصيب بالبتر اثر حادث قطار بدهشور.
يأتي هذا في اطار اهتمام روتاري مصر بالأشخاص المحتاجين لأطراف  صناعية ووصهم بأنهم الاولي بالرعاية لممارسة حياتهم الطبيعية .
وطالبت روتاري مصر كافة مؤسسات المجتمع المدني بالالتفات الي الاقليات من المجتمع لأنهم الاولي بالرعاية ويحتاجون لمزيد من الدعم المجتمعي .

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