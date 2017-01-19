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وزير القوى العاملة يوجه بسرعة الانتهاء من تفعيل منظومة الشباك الواحد
وزير القوى العاملة يوجه بسرعة الانتهاء من تفعيل منظومة الشباك الواحد

وزير القوى العاملة يوجه بسرعة الانتهاء من تفعيل منظومة الشباك الواحد

الخميس، 19 يناير 2017 02:42 م
محيط: خاص

وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، بضرورة الانتهاء من تفعيل منظومة الشباك الواحد للخدمات الجماهيرية التي تقدم بديوان عام الوزارة بمدينة نصر في أسرع وقت ممكن حرصا على حسن تنظيم العمل وتيسيرا على المواطنين.

وقال سعفان في بيان صحفي وزعه اليوم ووصل شبكة الإعلام العربية “محيط” عبر البريد الالكتروني، إن الوزارة بدأت في  تخصيص مكان بالديوان العام يجري تنفيذه حاليًا به أماكن لاستقبال المواطنين تليق بالتعامل مع الجمهور في سهولة ويسر وانسيابية العمل بهذا النظام وتعريف الجمهور به، مما يساعد على حسن سير العمل والسرعة في انجاز الخدمات الجماهيرية المطلوبة.

وأوضح الوزير أن المكان المخصص للشباك الواحد لخدمة المواطنين به أيضا مكان لتلقي  الشكاوي العمالية في مختلف مجالات الوزارة، والرد على استفسارات المواطنين، دون الحاجة للمواطن للانتقال للإدارة المختصة.

وبين أنه سيكون هناك ضابط اتصال يقوم بتزويد الموظف المسئول عن شباك الاستفسارات بالرد على أي استفسار للمواطن، فضلًا عن تخصيص أحد الموظفين لمتابعة الشكاوي والردود عليها سواء كانت لمديريات القوى العاملة بالمحافظات أو إدارات ديوان عام الوزارة.

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