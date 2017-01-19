التموين: ارتفاع معدلات توريد القصب لمصانع السكر الى مليون طنالخميس، 19 يناير 2017 02:42 م
أكد اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، ارتفاع معدلات توريد القصب لمصانع السكر الى مليون طن منذ فتح باب التوريد خلال الأسبوعين الماضيين وحتى الان ، على أن يبدا العمل في أخر مصنعين للسكر في الصعيد من أول فبراير المقبل طبقا للبرنامج الزمني المحدد للتشغيل ، ومن المتوقع زيادة معدلات التوريد بنسبة أكبر خلال الأسابيع المقبلة لإستلام كافة الكميات الموجودة لدى المزارعين والذي يصل إلى ١٠ ملايين طن حتى نهاية الموسم
و أضاف مصيلحى ، فى بيان صحفى اليوم الخميس ، أنه تم الإستعداد لبد موسم توريد البنجر أول فبراير من خلال 6 شركات منها 4 شركات تابعين لوزارة الاستثمار وشركتين قطاع خاص ، وأنه سيتم تقديم كافة التيسيرات للمزارعين وأن المستهدف استلام ٩ ملايين طن بنجر ، لافتا الى أن أرصدة السكر تكفي الاحتياجات و لا توجد أزمة أو نقص فى الكميات وأنه يتم يوميا ضخ كميات تتراوح بين 8 آلاف و 10 الاف طن سكر لتلبية الاحتياجات.
على جانب أخر تعقد اللجنة العليا للسكر برئاسة اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين اجتماعها الثانى الأسبوع المقبل لعرض التوصيات و المقترحات النهائية لضبط سوق السكر ، والتي تقدمت بها كافة الجهات و الغرف التجارية و شركات السكر التابعة لوزارة الاستثمار والقطاع الخاص والمستوردين إلى وزارة التموين و التجارة الداخلية و ذلك لعرضها على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل في اجتماع قادم لإقرارها و العمل بها و التي تحدد المهام و الدور الذي يقوم به كل طرف سواء من الحكومة أو القطاع الخاص .
و قال اللواء محمد علي مصيلحي ، وزير التموين و التجارة الداخلية ، أن الهدف من الآليات الجديدة توفير السكر للمواطنين بأسعار مناسبة و بكميات كبيرة تتناسب مع الاحتياجات لافتا الى أنه تم الاتفاق مع المنتجين والقطاع الخاص على ضرورة تخصيص كميات من السكر للشركات التابعة بما لا يقل عن مليون و 800 ألف طن للاستفادة منها في توفير احتياجات البطاقات التموينية و تخصيص جزء من السكر لطرحه بالمجمعات الإستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتنقلة لتلبية احتياجات المواطنين بسعر مناسب و تحقيق التوازن في الأسواق،لافتا الى أن الحكومة تدعم القطاع الخاص و أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص في توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية .
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