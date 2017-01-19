الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يقرر عدم طرد الرئيسة من صفوفه

قال حزب سينوري الحاكم في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إنه لن يطرد الرئيسة بارك كون هيه من صفوفه بسبب فضيحة استغلال النفوذ، زاعما أن إجراءات توجيه الاتهام لها لا تزال جارية.

وقال إن ميونج جين، الرئيس المؤقت للحزب، إنه وضع تدابير لمعاقبة بارك من خلال لجنة الإخلاقيات في الحزب.

وأضاف، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/، “إذا كان الأمر قبل قرار إقالتها من منصبها، فكان يجب على الحزب أن يعاقبها ليعكس الطلب العام، ولكن الآن، مع سير عملية الإقالة، فإنه لا معنى لتصيد اخطائها بصفتها عضو الحزب”.

وأشار الرئيس المؤقت للحزب إلى أن بارك تعتبر أكثر من مجرد عضو في الحزب، واصفا إياها بأنها “كرامة البلاد”.

وأضاف “سوف اقوم بحماية بارك حتى لو تلقيت انتقادات بسبب ذلك” .

وتتعارض تصريحات رئيس حزب سينوري مع خطواته السابقة لإزالة الموالين للرئيسة بارك.

وقد أطلق الحزب في وقت سابق لجنة الأخلاق تماشيا مع خطوات معاقبة الموالين لبارك مثل نواب البرلمان سوه تشونج وون وتشوي كيونج هوان ويون سانج هيون.