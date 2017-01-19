انحرفت العجلة الأمامية لطائرة تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية عن مدرج الهبوط، وذلك بعد هبوط الطائرة في مطار شارل ديجول بفرنسا، وقال متحدث باسم لوفتهانزا إن الطائرة، وهي من طراز ايرباص ايه320 نيو، خرجت عن المدرج، عندما سارت بسرعة منخفضة على العشب في طريقها نحو صالة الوصول.

وأضاف المتحدث:” يبدو أنه كان هناك شيئا زلقا” وكانت الطائرة هبطت بشكل طبيعي تماما في مدينة باريس قادمة من فرانكفورت، وأشار المتحدث إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات، فضلا عن أنه لم يحدث اهتزازا على متن الطائرة، ولم يثبت بعد حدوث أي أضرار مادية في الطائرة جراء الحادث، وهبط الركاب البالغ وعددهم 123 شخصا بالإضافة إلى الطاقم المكون من ستة أفراد بشكل طبيعي واستقلوا الحافلات صوب الصالة.

وألغت لوفتهانزا رحلة العودة إلى فرانكفورت بالنسبة للطائرة، وجرى توزيع ركاب الرحلة على طائرات أخرى، وسيتم إخضاع الطائرة للفحص في باريس خلال الليل.