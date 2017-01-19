كشفت اليوم ترانسيند، الشركة الرائدة في تطوير منتجات التخزين والوسائط المتعددة، عن سلسلة من وسائط التخزين الجديدة والعصرية والمصممة خصيصا لمتطلبات العصر الرقمي الجديد. وفي ظل التحول الكبير إلى استخدام الصيغة الرقمية لحفظ ملفات الصور والصوت والملفات النصية، تبرز أهمية جودة منتجات التخزين الرقمي المستخدمة لحفظ هذه الملفات، وفي هذا الإطار قامت ترانسيند بالإعلان عن المنتجات الجديدة التالية للتخزين:

القرص المحمول ESD220C من نوع SSD، الأداء المثالي والأبعاد المناسبة للمستخدمين المتخصصين في مجال الأعمال:

تعتبر مزايا الاستخدام الجوّال أساسية للمستخدمين في مجال الأعمال لما توفّره من قدرات لإنجاز المزيد من الأعمال الرقمية سواء على المستوى المهني أو الشخصي، ويتمتع القرص المحمول ESD220C بالأداء العالي وسعة التخزين الكبيرة والأبعاد الصغيرة مما يجعله الخيار المثالي للمستخدمين في مجال الأعمال.

ولا تتعدى أبعاد القرص الجديد أبعاد بطاقة الاعتماد (الكريدت كارد)، كما أنه يزن 52 غرام فقط بما يتيح حمله في الجيب أو المحفظة بسهولة، كما أنه مطلي بمادة غير قابلة للخدش لتحافظ على المظهر الأنيق للقرص حتى بعد استخدامه لفترة طويلة، أما سعة تخزين القرص فتصل إلى 480 جيجابايت، مما يعني أن القرص الجديد يجمع في مزاياه بين سعة التخزين الكبيرة وسهولة الاستخدام الجوال والمنظر الأنيق والأداء العالي، وهو ما يجعله الخيار الأمثل للمستخدمين في مجال الأعمال.

يوفر هذا القرص منفذ توصيل من نوع USB Type-C بالسرعة الفائقة التي يوفرها الجيل الأول من منافذ USB 3.1، مما يرتقي بسرعة قراءة وكتابة البيانات إلى القرص لتصل إلى 410 و 400 ميجابايت في الثانية على التوالي، أضف إلى ذلك قدرات النسخ الاحتياطي لبيانات القرص بضغطة زر واحدة والتي تختزل الوقت الذي يهدره المستخدم على نقل البيانات وإنشاء نسخة احتياطية عنها.

القرص المحمول StoreJet 25C3، وزن خفيف وتصميم أنيق يناسب نمط الحياة العصرية

من المعروف أن للمصممين والمصورين معايير عالية في اختيار تصاميم الأشياء التي يستخدمونها، وينطبق هذا الأمر تماماً على أقراص التخزين، ففي حين لا يبالي المستخدمون العاديون بالتصاميم البسيطة لأقراص التخزين المحمولة فإن الأمر مختلف تماما بالنسبة للمطورين والمصممين. ولذلك أطلقت ترانسيند قرص التخزين المحمول StoreJet 25C3 المزوّد بهيكل من الألمنيوم الأنيق والرشيق لهذه الفئة من المستخدمين، ويأتي القرص مع حافظة للتوصيل (enclosure) ملساء مصقولة ومقاومة للغبار ومطلية بطبقة من الأكسيد للحماية، مما يمنح القرص أناقة في التصميم ومتانة عالية تجعله خيارا مثاليا للمصورين والمصممين المهتمين بذلك.

ولا تقتصر مزايا القرص الجديد على المظهر الخارجي، بل تتعدّاه إلى السرعة الكبيرة في نقل البيانات التي تصل إلى 5 جيجابت في الثانية بفضل منفذ USB 3.0 للتوصيل، أما سعة التخزين فتصل إلى 2 جيجابايت بما يتيح تخزين ما يصل إلى 976 ألف صورة و 488 ألف ملف صوت و 880 ملف فيديو، ويأتي القرص مع تطبيق Transcend Elite المجاني الذي يتيح اجراء عملية النسخ الاحتياطي للبيانات بسهولة وسرعة، سواء باستخدام القرص نفسه أو خدمات التخزين السحابية مثل دروب بوكس Dropbox وجوجل درايف Google Drive.

القرص المحمول StoreJet 25M3E، قدرات فائقة في مقاومة الصدمات للمستخدمين دائمي التجوال:

يدرك المستخدمون الذين يتنقلون بشكل مستمر فداحة الخسارة الكبيرة التي قد تصيبهم نتيجة فقدان البيانات المخزنة على قرص التخزين المحمول نتيجة تعرضه للسقوط أو لضربة عنيفة أثناء استخدامه، ورغم وجود بعض الحلول تلتي قد تتمكن من استعادة بعض هذه البيانات فإن هذه الحلول مكلفة وقد تضظر المستخدم لدفع الكثير من الأموال لقاءها، وكما يقول المثل الشعبي “درهم وقاية خير من قنطار علاج”، ولذلك فإن من الأفضل اقتناء قرص محمول مثل StoreJet 25M3E الذي يجسد هذه المقالة بأفضل صورها في مجال التخزين، إذ يتمتع هذا القرص بتصميم ذو مستوى عالي من الحماية من الصدمات (الدرجة العسكرية الثالثة)، مع سرعة فائقة في نقل البيانات تصل إلى 5 جيجابت في الثانية نظرا للاعتماد على منفذ USB 3.0، وبالتالي يتيح القرص للمستخدمين الاستمتاع بالاستخدام الآمن والسريع في الوقت ذاته.

يتوفر هذا القرص بألوان مختلفة هي الأخضر العسكري أو الأسود أو الأرزق أو البنفسجي أو الأزرق الفاتح ليلبي أذواق المستخدمين المختلفة. ولا ننسى أن نشير هنا إلى إمكانية النسخ الاحتياطي لبيانات القرص بسهولة بنقرة زر واحدة، فضلا عن وجود تطبيق Transcend Elite لإدارة البيانات والذي يتيح إجراء النسخ الاحتياطي للبيانات بسهولة وسرعة واستعادتها، سواء عبر القرص نفسه أو عبر خدمات التخزين السحابية مثل دروب بوكس Dropbox وجوجل درايف Google Drive.