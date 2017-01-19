تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس قسم الحاسب الآلى وآخرين فى جمرك سفاجا، لاتهامهم لتلاعبهم فى إجراءات الإفراج الجمركى عن 84 سيارة، الأمر الذى تسبب فى خسارة الدولة 3.5 مليون جنيه.

وتمكنت الرقابة الإدارية من رصد كل من رئيس قسم الحاسب الآلى ورئيس قسم الإجراءات بالإدارة العامة لجمرك سفاجا بالبحر الأحمر، أثناء التلاعب فى إجراءات الإفراج الجمركى عن مشمول عدد 3 رسائل سيارات بإجمالى عدد 84 سيارة واردة لجمرك سفاجا، لصالح بعض الشركات العاملة فى مجال تجارة السيارات، وذلك عن طريق إدراج بيانات مخالفة للواقع مما ترتب علية ضياع حوالى 3 ملايين و500 ألف جنيه على الخزانة العامة، نتيجة التلاعب فى قيمه الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة وفق القرارات الاقتصادية الأخيرة.

وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبس المتهم الرئيسى 4 أيام على ذمة التحقيقات .