قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ، إن الأهلي سيواجه فريقا سلوفاكيا يوم 2 فبراير المقبل في معسكر الإمارات.

يذكر أن الأهلي سوف يتوجه إلى الإمارات يوم 28 يناير الجاري للانتظام في معسكر مغلق في إطار الاستعدادات لمواجهة الزمالك يوم 10 فبراير المقبل على كأس السوبر المحلي.

وأشار عبد الحفيظ إلي أن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول صرف النظر عن خوض مباراة ودية ثانية قبل السفر إلى الإمارات.

وأوضح عبد الحفيظ أن البدري سيكتفي بمواجهة بلدية الإسماعيلية، الثلاثاء المقبل نظرا للنقص العددي نتيجة انضمام العديد من اللاعبين للمنتخبات الوطنية المختلفة.