تحتفل الفنانة مى عز الدين اليوم بعيد ميلادها الـ37، فهى من مواليد عام 1980 فى الإمارات العربية المتحدة، واسمها الحقيقى هو “ماهيتاب حسين عز الدين”.

وشاركت النجمة مى عز الدين جمهورها بأغلى هدية تلقتها بهذه المناسبة، من والدتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور “إنستجرام”.

ونشرت مى فيديو لهدية والدتها له وهى عبارة عن خاتم من الألماس على شكل تاج تماشيا مع اللقب الذى يطلقه عليها محبوها وهو “برنسيسة”.

وعلقت مى على الفيديو قائلة: “أغلى هدية من أغلى إنسانة فى حياتى ربنا يخليكى ليا يا أمى.. واختارت التاج علشان يفضل ذكرى عندى للقب البرنسيسة أجمل هدية منكم”.

كما نشرت فيديو لهدية رابطة محبيها لها عبارة عن سلسلة بها قلادة على شكل تاج أيضا، معلقة عليه قائلة: “بشكركم على الهدية الجميلة.. بشكركم يا أغلى الناس وأجمل جمهور”.

ومن جانبها حرصت الفنانة أيتن عامر على تهنئتها بعيد ميلاده عبر حسابه على “إنستجرام”، حيث نشرت صورة لها معلقة عليها:”كل سنة وانتى طيبة يا ميكا.. ويا رب السنة اللى جاية تكون أحلى وأحلى”.