«نيويورك تايمز»: السيسي ينتظر دعوة لزيارة البيت الأبيضالخميس، 19 يناير 2017 02:34 م
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينتظر دعوة لزيارة البيت الأبيض عقب تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصب الرئيس رسميًا، بعد أن ضعفت العلاقات بين البلدين في عهد الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما بسبب دعمه لجماعة الإخوان.
وأوضحت الصحيفة، اليوم الخميس، أن العلاقات الأمريكية بالشرق الأوسط ستشهد تغييرات كثيرة في المرحلة المقبلة بعد تولي ترامب الرئاسة، تتضمن دفعة جديدة للسعودية في طريق عدائها لإيران والتوقف عن مهاجمة تحركات المملكة في اليمن.
وأضافت أن الدوائر الحكومية المصرية ترى أن إدارة أوباما كانت ساذجة فيما يخص النوايا الحقيقية للإسلام السياسي ويتحدثون بمثالية مفرطة عن الديمقراطية الليبرالية.
ونقلت عن جورج مايكل حنا، الخبير المصري في مؤسسة القرن الموجودة في نيويورك، أن العلاقات المصرية الأمريكية ستشهد في ظل حكم ترامب احتكاكا أقل ومزيدا من المشاركة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتضررة في مصر ربما لا تمكنها من تقديم مقابل للولايات المتحدة الأمريكية التي ربما تعتمد سياساتها في المرحلة المقبل على مبدأ المنفعة المتبادلة.
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