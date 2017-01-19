تقدم “إبراهيم عبد العزيز حجازي” - عضو مجلس النواب - ببيان عاجل إلى الدكتور “علي عبد العال” - رئيس البرلمان - مطالبًا بوقف عرض اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية؛ لتعارضها مع المادة 151 من الدستور المصري لعام 2014.

تنص المادة على: “يمثّل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدّق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. وتجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة”.

وأضاف “حجازي” في بيان صحفي له: “إنه بناء عليه فإن مجلس الوزراء ليس ذا صفة في إبرام الاتفاقيات الدولية، وليس ذا صفة في أن يرسل إلى مجلس النواب الاتفاقيات الدولية المبرمة، إنما طبقا للمادة 151، فإن رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي له الحق في إبرام المعاهدات الدولية وإرسالها إلى مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأي”.

كما أكد أن منطوق الحكم برفض الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في مصر الطعن المقدم من الحكومة على قرار قضائي سابق يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية يضع هذه الاتفاقية في حكم العدم، وبناء عليه فإن مناقشة أية اتفاقية (طبقًا للمادة 151) تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة باطلة، حيث إن قرار المحكمة الإدارية العليا أكد مصرية جزيرتي “تيران وصنافير”.