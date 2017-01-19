قال سفير سلوفاكيا بالقاهرة فالير فرانكو إن بلاده ترأست لأول مرة في تاريخها الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن بلاده نجحت بشهادة أعضاء الاتحاد، لافتا إلى استضافة بلاده لأول مرة قمة على مستوي القادة خارج بروكسل لبحث استمرار المشروع الأوروبي في ظل الظروف الجديدة وهي انسحاب بريطانيا منه وسبل جعل الاتحاد أكثر قربا لمواطنيه.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها الليلة الماضية في حفل استقبال أقيم في سفارة سلوفاكيا بالقاهرة بمناسبة تسليم رئاسة الاتحاد الأوروبي من سلوفاكيا إلى مالطا بحضور لفيف من كبار الشخصيات والدبلوماسيين المعتمدين في مصر.

وأضاف أن سلوفاكيا قررت خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي التركيز علي جوانب محددة، معربا عن اعتزازه بالنجاح بالحصول على موافقة المؤسسات الأوروبية وهي البرلمان والمفوضية والمجلس الأوروبي على تشريع يحدد الأولويات في عام 2017 وكذلك الموافقة علي الميزانية الجديدة لهذا العام.

من جانبه، قال شارلز سولتانا سفير ماطلا بالقاهرة إن رئيس وزراء مالطا أعلن خطط بلاده خلال رئاسة الاتحاد والتي تأتي تحت شعار “إعادة التوحيد”؛ بهدف إعادة توحيد المواطنين الأوروبيين والدول الأعضاء والتأكيد على قيمة أوروبا المتنوعة للجميع، مشيرا إلى أنه من الخطأ الجسيم التقليل من حجم التحديات التي تواجه الاتحاد.

وأوضح أن مالطا سوف تركز في الفترة المقبلة على القضايا التي تتعلق بالمشاكل والطموحات وآمال الشعوب الأوروبية والاهتمام بالشباب والحاجة إلى تشجيعهم ليعرفوا الهدف من وراء هذا الاتحاد واستمرار التضامن وتقاسم المسئوليات حول انتقال الأفراد داخل الاتحاد.

وأضاف أن بلاده سوف تولي اهتماما بالتحديات الأمنية وجعل أوروبا أكثر أمانًا، ومواجهة الإرهاب والعنف، فضلا عن الاهتمام بسياسة الجوار الأوروبي، والعمل على سد الفجوة المالية والتركيز على التنمية المستدامة للبيئة وتغير المناخ والأنشطة البحرية.