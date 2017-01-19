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الخميس 19 يناير 2017 02:01 مساءً
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كيري يجري اتصالا بنائب الرئيس السوداني
جون كيري

كيري يجري اتصالا بنائب الرئيس السوداني

الخميس، 19 يناير 2017 02:46 م
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أعرب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، عن خالص شكره وتقديره لجهود الحكومة السودانية ، التي وضعت علاقات البلدين في مسارها الصحيح.

وأكد كيري في اتصال هاتفي أجراه اليوم الخميس، مع النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح، استمرار جهوده في سبيل ترقية وتطوير تلك العلاقات ، تحقيقا لخير البلدين .

وتبادل كيري وصالح، وجهات النظر حول بعض المسائل العالقة ، في غضون الترتيبات الأخيرة لإدارة الرئيس باراك أوباما، التي تنتهي فترتها غدا الجمعة .

من جانبه ، وجه نائب الرئيس السوداني الشكر والتقدير لجون كيري لما بذله شخصيا ، في سياق رفع العقوبات الأمريكية عن السودان ، وتطوير العلاقات بين البلدين .

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