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الاحتلال الإسرائيلي يصدر 22 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى
قوات الاحتلال - اعتقال فلسطنيين

الاحتلال الإسرائيلي يصدر 22 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى

الخميس، 19 يناير 2017 01:18 م
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أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في “عوفر” 22 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى، لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة شهور قابلة للتمديد عدّة مرات.

وأشار محامي نادي الأسير الفلسطيني محمود الحلبي، في بيان للنادي اليوم الخميس، إلى أن الأوامر صدرت خلال الفترة الواقعة بين التاسع و18 يناير الجاري، لافتاً إلى أن من بينها خمسة أوامر صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، 17 مواطنا من الضفة الغربية، بينهم نجل شهيد.

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