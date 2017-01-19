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إصابة 14 شخصاً إثر انقلاب «ميكروباص» بالبحيرة
انقلاب ميكروباص‎

إصابة 14 شخصاً إثر انقلاب «ميكروباص» بالبحيرة

الخميس، 19 يناير 2017 01:18 م

أصيب 14 شخصا بجروح متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي السريع “القاهرة - الإسكندرية”، بالقرب من مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى المستشفى العام، لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء علاء الدين شوقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد خريصة، مدير إدارة البحث الجنائي بتلقي العقيد علاء أبوغزالة، مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بلاغا بالحادث، وانتقل المقدم حازم الشيخ، مفتش المباحث، والرائد هيثم رشوان، رئيس مباحث إيتاي اليارود، إلى مكان الحادث.

وتبين من الفحص أنه أثناء سير سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي السريع، اصطدمت بها سيارة مجهولة، ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة و13 آخرين من مستقلى السيارة، بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، ونقل المصابون إلى مستشفى إيتاي البارود العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.

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