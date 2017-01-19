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سماع دوي إطلاق نار متقطع في ميناء بكوت ديفوار
الشرطة في كوت ديفوار - ساحل العاج

سماع دوي إطلاق نار متقطع في ميناء بكوت ديفوار

الخميس، 19 يناير 2017 01:26 م
وكالات

أفادت الأنباء الواردة من كوت ديفوار بسماع دوى اطلاق نار متقطع فى ميناء “سان بيدرو” فى ظل تواصل احتجاجات الجنود المتمردين بجميع أنحاء البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى” اليوم الخميس أن إطلاق النار جاء بعد ساعات فقط من اعادة فتح الميناء الرئيسى بالعاصمة التجارية أبيدجان، الذى كان قد أغلق فى أعقاب الاضطرابات.

وكانت حكومة كوت ديفوار قد اعلنت التوصل الى اتفاق مع الجنود المتمردين بعد مفاوضات متوترة جرت فى بواكيه، ثانى أكبر مدينة فى البلاد.

وقد تم الاتفاق خلال المفاوضات على رفع الاجور والعلاوت الخاصة بالجنود، إلا أن عددا من الجنود الذين لم تشلمهم المفاوضات اعربوا عن سخطهم وواصلوا احتجاجهم.

يشار الى ان التمرد كام قد بدأ يوم 6 يناير الجارى فى بواكيه، احتجاجا على الأجور وظروف العمال، ثم اتسع ليشمل مدن أخرى، فيما لم يتم تسجيل وفيات أو إصابات جراء التمرد.

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