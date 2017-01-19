حملة لضبط السلع منتهية الصلاحية بالإسكندريةالخميس، 19 يناير 2017 01:17 م
شن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية اليوم الخميس حملة أمنية مكثفة بإشراف اللواء عادل التونسي مدير أمن الإسكندرية، لضبط السلع منتهي الصلاحية وإحكام السيطرة على الأسواق.
وأسفرت الحملة عن ضبط محل جزارة لحيازته وعرضه للبيع 235 كجم من اللحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبائع لحيازته وعرضه للبيع 250 كجم من الزيتون داخل عبوات غير مدون عليها بيانات تجارية وبه تغير فى الخواص الطبيعية ومنتهي الصلاحية.
كما قامت حملة مشتركة استهدفت سوق الجملة “وكالة الخضر والفاكهة” بمنطقة الحضرة دائرة قسم شرطة باب شرقى لمتابعة سير العمل بالسوق وإحكام السيطرة على السلع وعدم السماح ببيعها خارجها، مما يؤدى لوصولها للمستهلك بالسعر المناسب.
وأسفرت الجهود عن ضبط 3 سيارات نقل لحفظ الفاكهة والخضروات إجمالي حمولتها 72 طنا من الخضروات والفاكهة خارج السوق، وتم إدخال السيارات داخل السوق لبيع حمولتها للمستهلكين، وتحصيل الرسوم المستحقة عليها بمعرفة مفتشي الغرفة التجارية بسوق الجملة.
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