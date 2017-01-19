اكد محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم حاليا مراجعة منظومة الخبز، طبقا للاستهلاك اليومي للمواطنين، خاصة إنه تلاحظ تزايد الاستهلاك خلال الأيام الماضية علي الخبز المدعم في المخابز التابعة لوزارة التموين بسبب ارتفاع أسعار الدقيق علي المخابز الخاصة، وما نتج عنه من تلاعب بعض المخابز في الأوزان لتعويض هذه الزيادة.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه رغم زيادة أسعار الدقيق والنقل إلا أن الحكومة لم تمس دعم رغيف الخبز وسيبقي سعره للمواطنين 5 قروش كما هو، رغم أن تكلفة انتاج الرغيف المدعم على الحكومه تصل إلى 60 قرشا مقابل 35 قرشا قبل ارتفاع الأسعار، إلا أن هناك تعليمات مشددة من القيادة السياسية بعدم المساس بسعر رغيف العيش، وأن يستمر بيعه للمواطنين بسعر 5 قروش.

وفيما يتعلق باللحوم السودانية، أكد وزير التموين أن الوزراء تطرح يوميا اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكيه بسعر 75 جنيها للكيلو، فيما تباع اللحوم البرازيلي المجمده بسعر 488 جنيها للكيلو، داعيا المواطنين إلى التعامل مع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لوزراة التموين لشراء السلع باسعار مخفضة تناسب المواطنين، في وقت تطرح وزارة التموين السلع لجميع البقالين والمجمعات الاستهلاكية بإعداد المقيدين داخل البطاقات التموينية وعددهم 700 مليون مستفيد.