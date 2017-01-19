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الاسد: أولوية محادثات استانا حول سوريا هي وقف اطلاق النار
بشار الاسد

الاسد: أولوية محادثات استانا حول سوريا هي وقف اطلاق النار

الخميس، 19 يناير 2017 01:16 م
متابعات

أعلن الرئيس السوري بشار الاسد ان اولوية محادثات استانا المرتقبة الاسبوع المقبل بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة هي وقف اطلاق النار وذلك في مقابلة نشرت مقتطفات منها الخميس.

وقال الاسد في مقابلة مع قناة يابانية تبث الجمعة ونشرت صفحة الرئاسة السورية الرسمية على فيسبوك مقتطفات منها: “أعتقد أنه سيركز في البداية، أو سيجعل أولويته، كما نراها، التوصل إلى وقف إطلاق النار، وذلك لحماية حياة الناس والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى مختلف المناطق في سوريا”.

واضاف: “ليس من الواضح ما إذا كان هذا المؤتمر سيتناول أي حوار سياسي”.

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