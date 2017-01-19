شيريهان وهي على سرير المرض بعد الحادث الذي تعرضت له.. صور نادرة

في صور نادرة تظهر الفنانة المصرية شيريهان، وهي على سرير المرض وذلك بعد تعرضها لحادث سير تسبب في كسر في عمودها الفقري.

شيريهان ظهرت في الصور وهي ممددة على السرير وبرفقتها الفنانة الراحلة وردة والتي حرصت على زيارتها بعد الحادث.

كما ظهرت في صورة أخرى وهي ترتدي ملابس العمليات قبل خضوعها للجراحة وكانت برفقة طبيبها المعالج.

يذكر أن حادث السير الذي تعرضت له شيريهان تسبب في كسر ظهرها، وكان ثمنه 40 مسمارا وضعوا في عامودها الفقري، و30 عملية جراحية، وحرمانها من الحركة، وكان هذا سببًا رئيسيًا لابتعادها عن الفن لفترة.

وكان السبب الرئيس في اختفاء شيريهان بعد تعافيها من جراحة ظهرها، هو إصابتها بسرطان الغدد اللعابية الذي يعد من أشرس أنواع السرطان، والذي ترك أثار الجراحات التي خضعت لها على وجهها الأيسر.