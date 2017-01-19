وزير القوى العاملة: توفير فرص عمل لائقة للمرأة من أولوياتنا حالياالخميس، 19 يناير 2017 01:28 م
أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بالمرأة لما لها من دور أساسي وفعال في المجتمع، مشددا على أن حقوق المرأة في العمل وتوفير فرص لائقة لها يعد من أولوياتنا في الفترة الحالية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الخميس، مع عضو مجلس النواب وسكرتير المرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر مايسة عطوة، وسفير النوايا الحسنة بالاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب سناء زايد، لمناقشة رعاية الوزير لمؤتمر المرأة العاملة تحت عنوان “أد التحدي” المزمع إقامته 9 مارس المقبل.
وأكد سعفان أن العام الحالي الذي أطلق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي “عام المرأة”، يجب أن يشهد تغييرا إيجابيا في تفعيل دورها وتوفير فرص عمل تسهم في تنظيم حياتها الأسرية، مضيفا أن نسبة البطالة للمرأة تتعدى الـ25% وهي نسبة غير مسبوقة، مشددا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لحل تلك الأزمة.
ووجه الوزير بعمل مبادرة لتخصيص استمارة لراغبات العمل من جميع المحافظات على الموقع الرسمي للوزارة لحصر احتياجات المرأة من العمل، والإسهام في تدريبهن على مهن: تربية النحل، وصناعة الملابس، والكروشيه، والصناعات الغذائية، والجلود، حتى يمكن لهن العمل بجهودهن أو إيجاد فرص مناسبة تتوافق مع المهن التي تدربن عليها، داعيا إلى ضرورة العمل بروح الفريق والتعاون مع كل الجهات للوصول لنتائج حقيقية.
وأشار إلى أن التدريب بصفة عامة، وتدريب المرأة على العمل بصفة خاصة، يشغل جانبا كبيرا من اهتمام الوزارة، منوهًا إلى أنه في الفترة الأخيرة وقعت الوزارة بروتوكولات مع إحدى الشركات البترولية لتدريب الشباب على العمل في الخدمات البترولية، مضيفا أن الوزارة مستمرة في هذا الاتجاه لإنتاج كوادر قادرة على العمل والمنافسة في سوق العمل الداخلي والخارجي.
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