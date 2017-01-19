عاد الخبراء الروس من مصر، بعد عملية التفتيش في مطاري الغردقة وشرم الشيخ.

ووفقاً لوكالة “سبوتنيك الروسية”، سيجرى إعداد تقرير للحكومة الروسية، حول نتائج التفتيش.