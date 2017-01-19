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الخبراء الروس ينهون مهمة «تفتيش» المطارات المصرية
مطار شرم الشيخ - المؤتمر الاقتصادي

الخبراء الروس ينهون مهمة «تفتيش» المطارات المصرية

الخميس، 19 يناير 2017 01:11 م

عاد الخبراء الروس من مصر، بعد عملية التفتيش في مطاري الغردقة وشرم الشيخ.

ووفقاً لوكالة “سبوتنيك الروسية”، سيجرى إعداد تقرير للحكومة الروسية، حول نتائج التفتيش.

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