شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في حفل إطلاق مجموعة «فرفشة»، من مجوهرات «دماس»، وذلك خلال فعاليات مهرجان دبي للتسوق.

نانسي عجرم، تألقت خلال حفل الافتتاح وتزينت بعدد من مجوهرات «فرفشة»، والتي تعد العلامة التجارية لها، حيث خضعت لجلسة تصوير مؤخرًا للإعلان عن المجموعة.

من ناحية أخرى تواصل الفنانة اللبنانية تصوير حلقات برنامج «أراب أيدول» الجزء الرابع، والذي يتم تصويره في بيروت، وتحرص على الظهور خلال الحلقات بقطع من مجوهرات «داماس».

يذكر أن نانسي عجرم، كانت قد أطلقت منتصف ديسمبر 2016 أغنية جديدة بعنوان «عم بتعلق فيك» وحققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها، ومن المقرر أن تطرح أغنية «حاسة بيك»، خلال الفترة المقبلة.