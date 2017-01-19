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إطلاق اسم الشهيد "حسام طه" على مدرسة بمركز أبو قرقاص بالمنيا
محافظ المنيا اللواء عصام البديوي

إطلاق اسم الشهيد "حسام طه" على مدرسة بمركز أبو قرقاص بالمنيا

الخميس، 19 يناير 2017 01:29 م
وكالات

وافق محافظ المنيا عصام البديوى، على إطلاق اسم الشهيد مجند “حسام طه حسن نمر” على مدرسة الشيخ مبارك الابتدائية بمركز ومدينة ابوقرقاص، وذلك تقديراً لما قدمه من تضحية بالنفس من أجل الوطن، وتخليداً لذكراه العطرة.
وقال المحافظ - فى بيان اليوم الخميس- إن حق هؤلاء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن سيأتي بعزيمة رجال مصر البواسل في القوات المسلحة، لافتا إلى أن ذلك يعد أبسط تقدير وتكريم لروح الشهيد.
وكان الشهيد مجند “حسام طه” قد استشهد في حادث استهداف كمين أمني بشارع الهرم بالجيزة، علي يد عناصر إرهابية. ‎

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