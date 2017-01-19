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تحطم طائرة حربية بولاية "مسيسيبي" الأمريكية
تحطم طائرة عسكرية في باكستان

تحطم طائرة حربية بولاية "مسيسيبي" الأمريكية

الخميس، 19 يناير 2017 01:15 م
وكالات

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بتحطم طائرة حربية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية مسيسيبي جنوب شرقي الويات المتحدة أثناء رحلة تدريب.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية أن الطيارين نجيا من الموت وتم تقديم العلاج لهما بعد إصابتهما بجروح طفيفة، مشيرة إلى أن الحادث وقع بالقرب من مطار عسكري في الولاية.

وأضافت أن الطائرة من طراز “تي-45 سي جوشاوك”، المخصصة للتدريب، تحطمت بعد إقلاعها بقليل من المطار، موضحة أن الطائرة المقاتلة كانت تستخدم في برنامج تدريب الطيارين المتوسطين والمتقدمين على النقل ومهمات الضربات التكتيكية.

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