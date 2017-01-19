يعقد غدا مؤتمر علمي يحضره ما يقرب من 50 طبيبا من أشهر أطباء الكبد والجهاز الهضمي بالقاهرة الكبرى، لمناقشه احدث الطرق لعلاج فيروس سى وعرض نتائج العلاج ونسب الشفاء بأول سوفالدي مصري.

من جانبه، أكد الدكتور سعد إبراهيم، عضو مجلس إدارة شركه “ماركيرل” للصناعات الدوائيه أن الشركة حرصت على إقامة المؤتمر بحضور لفيف من أكبر أطباء الجهاز الهضمى و الكبد لمناقشه الجديد فى علاج فيروس سى و لعرض نتائج نسب الشفاء باستخدام مزيج من عقاري المبى فيروباك و هو اول سوفالدى مصرى و الداكلافيروكيرل و هو اول داكلاتاسفير مصرى.

وأضاف أن شركة ماركيرل كانت من أوائل شركات الدواء المصرية التي حرصت على توفير أدوية فيروس سي الحديثة في مصر بأقل تكلفة للمشاركة في الحراك المجتمعى الذي يهدف إلى القضاء تماما على فيروس سي في مصر، ودعم الدولة في تطلعها لإعلان مصر خالية تماما من فيروس سي.

وفي السياق، أوضح الدكتور وجدي منير، مدير مصنع شركه “ماركيرل” أن مبي فيروباك أطلق في فبراير عام 2015 وكان أول سوفالدي مصرى يتم إنتاجه محليا، كما أطلق الداكلافيروكيرل في ديسمبر من نفس العام و كان اول داكلاتاسفير مصرى ، مشيرا إلى أن نسب الشفاء من فيروس سي باستخدام هذا المزيج تخطت الـ98%، وهي نفس نسب الشفاء العالمية، وهو ما يؤكد أن العقار المصري يماثل الأجنبي في الجودة والفاعلية.