أعلن التليفزيونى الرسمى فى ايران مقتل 30 شخصا على الأقل إثر انهيار مبنى تجارى ضخم بوسط العاصمة طهران اليوم الخميس اثر اندلاع حريق ضخم به.

وذكرت شبكة “يورونيوز” الأوروبية ان العشرات اصيبوا فى الحريق الذى اندلع ، فيما يبدو، فى الطابق التاسع لمركز بلاسكو التجارى المكون من 17 طابقا، وادى الى انهيار المبنى بالكامل.

ويقع مبنى بلاسكو التجارى فى شارع جمهورى وسط طهران بالقرب من السفارة البريطانية، وقد تم تشييده فى الستينيات ويضم محلات تجارية لبيع الملابس والمنسوجات.