قال صندوق النقد الدولي، إن اتفاقية قرض الائتمان الممتد مع مصر، تتضمن إلغاء القيود على رأس المال التي أقرها البنك المركزي في وقت سابق، بحلول نهاية يونيو المقبل.

وأظهر التقرير المفصل لصندوق النقد الدولي عن مصر والذى صدر بالإنجليزية، أنه سيتم إلغاء القيود على تحويلات الأفراد للمبالغ التى تزيد عن 100 ألف دولار، وكذلك إلغاء سقف الإيداع النقدى بالعملة الصعبة البالغ 50 ألف دولار للشركات المستوردة للسلع غير الأساسية.

وتوقع الصندوق، اختفاء السوق السوداء للعملة مع توحيد سعر الصرف.