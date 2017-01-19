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ندى بهجت: سعيدة بردود الأفعال على دوري في "فين قلبي"
ندى بهجت

ندى بهجت: سعيدة بردود الأفعال على دوري في "فين قلبي"

الخميس، 19 يناير 2017 12:59 م
وكالات

أعربت الفنانة ندى بهجت عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها على دورها في فيلم “فين قلبي” الذي طرح قبل أيام قليلة في دور العرض السينمائي.
وقالت ندى - للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط “أفاضل حاليا بين مجموعة من الأعمال الدرامية والسينمائية المعروضة علي لتقديم الأفضل خلال الفترة القادمة”.
فيلم “فين قلبى” يعود من خلاله بطله مصطفى قمر لعالم السينما بعد غياب اقترب من 4 سنوات، ويشارك فيه يسرا اللوزي، وشيري عادل، وشيرين، وإدوارد، وإيمان السيد، ونهير أمين، ويظهر فيه عدد كبير من الفنانين ضيوف شرف، منهم حميد الشاعري، وحمادة هلال، وعزت أبو عوف، ومحمد لطفي، وهاني رمزي، ولطفي لبيب، سيناريو مصطفى قمر، وإيهاب راضي، وحوار رضا زايد، إخراج إيهاب راضي.

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