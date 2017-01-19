أكد مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، أن أسعار الأسمدة قد ارتفعت من 2000 جنيه إلى 3040 جنيه بنسبة زيادة 50 %، مشيرا إلى أن صرف الأسمدة بالأسعار الجديدة قد بدأ منذ أمس.

وأوضح الشراكي من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الخميس، أن الجمعية يوجد بها مخزون 37 ألف طن أسمدة، معلنا أن الفلاحين قد لجأوا للسوق الحرة بأسعار مرتفعة عندما توقفت بعض المصانع خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن شركتين أسمدة لم يلتزما بقرار توفير الأسمدة بالأسعار الجديدة وهم شركتي “مفكو 1” و”مفكو 2”، موضحا أن الدولة من حقها أن تخفيض أسعار الغاز للشركات أو رسم على تصدير الأسمدة لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وذكر أن زيادة أسعار الأسمدة ستؤثر على دخل الفلاح، منتقدا ما اعتبره عدم المساواة بين أسعار الأدوات المستخدمة وأسعار توريد المحاصيل الزراعية التي تتبع الأسعار العالمية.

وقال : “من الصعب الحديث عن الاكتفاء الذاتي وأبسط الوجبات وهي الفول مستورد أغلب خاماتها”.

وشدد على ضرورة تدخل الدولة لبناء مصنع أسمدة تعاوني، وقال: “أطالب من الدولة التدخل وتعتبرنا مستثمر أجنبي وتخصص أرض لبناء مصنع لإنتاج 3 مليون طن أسمدة”، مضيفا أن مصر تستهلك حوالي 4 مليون طن أسمدة.