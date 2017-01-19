محافظ الجيزة: توفير أرض بديلة لأصحاب الباكيات بإمبابة تمهيدا ﻹزالتهاالخميس، 19 يناير 2017 01:06 م
أكد محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي حرص المحافظة على مصادر أرزاق منتفعي الباكيات بشارع البوهي بامبابة وتوفير بديل لهم بشكل حضاري، مشيرا إلى أن هذه الباكيات مقرر إزالتها لوقوعها فى مسار الخط الثالث لمترو الانفاق .
وقال المحافظ، خلال اللقاء الذي عقده اليوم الخميس مع عدد من منتفعي الباكيات للتنسيق معهم قبل عمليات الإخلاء، “هذا المشروع يعد مشروعا قوميا يستفيد منه الملايين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة... ويجب أن نتعاون معا للانتهاء من هذا المشروع القومي”.
وأضاف الدالي أن المحافظة ستقوم بتوفير أرض بديلة يمارس فيها الباعة أعمالهم وأنشطتهم التجارية لحين انتهاء المحافظة من إنشاء باكيات بديلة في غضون عام، بدلا من الباكيات التي سيتم إزالتها، موضحا أن الهيئة العامة لمترو الأنفاق حددت مبلغ 12 ألفا و500 جنيه تعويضا لكل صاحب باكية، وأن المحافظة ليس لديها مانع في بحث صيغة قانونية تضمن حقوق الباعة.
وتابع الدالي، خلال اللقاء الذي حضره نائب المحافظ اللواء علاء الهراس، أن المقيمين بالباكيات يستغلونها بنظام حق الانتفاع، وليس الملكية وأن المحافظة لم توقع عقود معهم منذ عشر سنوات.
وأكد أنه يجري حاليا التنسيق مع العديد من الجهات بالدولة لتخصيص قطع أراضي لإقامة أسواق حضارية يستفيد منها أصحاب الباكيات وكافة الباعة الجائلين بامبابة، على غرار ما قامت به المحافظة في اﻵونة الأخيرة بإقامة سوق حضاري للباعة الجائلين بمنطقة الكونيسة بالعمرانية بعد إقامتهم سنوات طويلة في الشارع.
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