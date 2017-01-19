توقع رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، نشوب ثورة شعبية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مستنداً في ذلك على معلومة كتبها عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال خلفان ، إنه “من الأمور الملاحظة تسلل قادة المعارضة الإيرانية الكبار بطرق غير مشروعة إلى إيران.. هل في الأجواء احتمال انتفاضة شعبية إيرانية؟! الله أعلم”.