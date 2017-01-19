شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي والدكتور حسن عبد المجيد نائب رئيس الهيئة القومية للانتاج الحربي والدكتور محمود عبد الحكيم الرفاعي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات باكين، بروتوكول تعاون بين شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية ( إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي) وشركة البويات والصناعات الكيماوية ” باكين “.

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق تكامل للإمكانيات المادية والموارد البشرية لكل من الشركتين في مجالات الإنتاج والبحوث والتطوير والتفتيش والجودة والمشتريات والبيع والتسويق .

وأاكد العصار على ضرورة مشاركة القطاع الخاص لقطاع الأعمال لتحقيق تكامل صناعي في كافة المجالات ، موضحا أنه يجب استفادة الجانبين من الكوادر البشرية والإمكانيات الصناعية التى تمتلكها الشركتان في مجال الابحاث وتطوير المنتجات وتعميق الصناعة بما يعود بالنفع الإقتصادى على البلاد .

وأضاف العصار أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر يجب أن تحفزنا على ضرورة التكامل الصناعى بين المؤسسات الاقتصادية المختلفة في الدولة, كما أكد على ضرورة تطوير المنتجات المشتركة بين الشركتين وخلق فرص للتصدير للخارج .

وأشار إلى أن الوزارة لها شراكات سابقة مع القطاع الخاص في الكثير من المشروعات والذى كان له عائد اقتصادي كبير على الدولة .

كما يسعي البروتوكول الذى وقعه اللواء مهندس ممدوح محمد بدوى رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة هليوبوليس والمهندس محي الدين عبد الرازق العضو المنتدب لمجموعة شركات باكين إلى تقديم منتجات جديدة وعبوات متميزة صنعت خصيصا للاستخدام في تنفيذ المشروعات القومية بمختلف قطاعتها ( الإسكان والطرق والكبارى والانفاق ومحطات توليد الكهرباء ومحطات تنقية المياه ومحطات معالجة الصرف الصحى وإقامة المصانع والمنشآت ومشروعات تنمية قناة السويس وغيرها ).