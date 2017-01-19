تمهيدًا لحوار خليجي - إيراني.. وزير خارجية الكويت في طهران قريبًاالخميس، 19 يناير 2017 01:07 م
يقوم النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد بزيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران قريبًا من أجل التمهيد للحوار الخليجي – الإيراني، وفق ما نشرته صحيفة “الرأي” الكويتية، اليوم الخميس.
ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الأمة الكويتي النائب علي الدقباسي قوله إن “الشيخ صباح الخالد سيزور طهران قريبًا من أجل التمهيد للحوار الخليجي الإيراني”، مبينًا أن “الخارجية البرلمانية سجلت رسالة احتجاج شعبية ضد الممارسات الإيرانية التي تهدد أمن الكويت والمنطقة”.
وأضاف الدقباسي أن “اللجنة بحثت أمس مع الحكومة ممثلة بالنائب الأول، وبحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، نتائج الانتخابات الأميركية والمرحلة المقبلة من العلاقات بين الكويت وواشنطن، بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب مقاليد السلطة”.
وأشار النائب الكويتي إلى أن الحكومة أجابت عن استفسارات اللجنة المتعلقة باستمرار التحرشات والأعمال العدائية الإيرانية تجاه الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا أن اللجنة سجلت خلال الاجتماع رسالة احتجاج شعبية على ممارسات الجانب الإيراني، التي تهدد أمن البلاد والمتمثلة في قضايا مثل جلب الأسلحة والمتفجرات وشبكات التجسس، وكذلك الإعلام الايراني المستمر في التحرشات.
وأعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الأمة عن أسفه “لمثل هذا الوضع الذي تقوم به إيران في المنطقة الذي يعيق عملية تعاون وتطوير العلاقات الثنائية، وهو ما لا يحقق الغرض من التعاون بين دول الجوار والدول الإسلامية”، نافيًا أن تكون اللجنة ناقشت الاتفاقية الأمنية الخليجية.
وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله كشف الأسبوع الماضي، أن رسالة ستبعث باسم دول مجلس التعاون الخليجي، وستقوم الكويت بإيصالها إلى الجانب الإيراني تتعلق بالحوار معها.
وعن الموعد المرتقب للقاء المبعوث الخليجي لإيران، أكد الجارالله أن “الاتصالات ما زالت مستمرة مع الجانب الإيراني، لتحديد موعد يناسب الجانبين، لتسليم تلك الرسالة”.
وكانت الكويت أعلنت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بعد القمة الخليجية الأخيرة في البحرين، أنها كُلفت بنقل رسالة دول مجلس التعاون الخليجي إلى إيران.
وقال الجار الله إن “الكويت قامت فعلًا بالاتصال مع إيران لنقل وجهة النظر الخليجية، فيما يتعلق بالحوار معها”.
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