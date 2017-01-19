قررت هيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل 12 دعوى تطالب ببطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بينهما دعويان تطالبان بعرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبى، وفقا للمادة 151 من الدستور لجلسة 6 أبريل المقبل.

وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال التنازل عن أى حق من حقوق السيادة على أى قطعة مصرية إلا فى نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور.