أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه تم تنفيذ عدد (52) دورة تدريبية لبناء قدرات الفريق الطبي من الأطباء والممرضات والفريق المعاون على حزمة برامج فنية للحد من نسبة انتشار الاعاقة بين الأطفال خلال العام الماضي 2016.

‪وأوضحت الدكتورة هالة ماسخ رئيس قطاع الرعاية الاساسية أن الدورات المقدمة تضمنت التدريب على برامج الكشف المبكر،عن قصور الغدة الدرقية وعن مرض الفينيل كيتونيوريا في حديثي الولادة كما شملت التدريب على برامج السمعيات وإلارشاد الوراثي والتصنيف الدولي لحصر ذوي الإعاقة بالإضافة إلى التدريب على تقديم خدمات الصحة النفسية كما تم تنفيذ عدد 288 زيارة إشرافية بمعرفة أطباء الإدراة على وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية منهم عدد 144 زيارة صباحية وعدد 48 زيارة مسائية مفاجئة.

وبالنسبة لبرنامج الكشف المبكر عن قصور الغدة الدرقية في حديثي الولادة فأكدت رئيس القطاع أنه تم تغطية عدد ( 2266430) مولود بالبرنامج واكتشاف عدد (5744) حالة مصابة بمرض قصور الغدة الدرقية وتحويلهم للتأمين الصحي لتلقي العلاج والمتابعة.

أما بخصوص مرض الفينيل كيتونيوريا ، فإنه تم إجراء اختبار لعدد (2266430) مولود ببرنامج الكشف المبكر عن مرض الفينيل كيتونيوريا في جميع المحافظات بنهاية شهر نوفمبر 2015، وتشخيص عدد (413) طفل مصاب بالمرض ويتلقوا الألبان العلاجية كما تتم متابعتهم بمعرفة أطباء الادارة .

كما أشارت رئيس القطاع إلى أنه تم افتتاح عدد 6 مراكز علاجية لأمراض التمثيل الغذائي في القاهرة ( رعاية طفل مصر القديمة )، وأسيوط (عيادة الارشاد الوراثي بعزبة السجن)، والفيوم (مركز طبي كيمان فارس)، والاسكندرية ( مستشفى أطفال الرمل)، وقنا (عيادة الارشاد الوراثي في مبنى المشروع الامريكي بقنا )، وبور سعيد ( مجمع الإعاقة بحي العرب).

وتابعت “هالة” أنه يتم توفير الألبان العلاجية الخاصة بالأطفال المصابين بأمراض التمثيل الغذائي ، و دعم هذه الألبان دعماً كاملا لتوزع بالمجان من خلال وحدات الوراثة بالجامعات المصرية ومن خلال الإدارة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ناهد الغريب مدير الإدارة العامة للحد من الإعاقة أنه تم إجراء مسح سمعي لعدد 9163 طفل من حديثي الولادة المترددين على وحدات الرعاية الصحية الأولية التي بها الأجهزة وتحويل عدد 124 طفل للعيادات السمعية بالمستشفيات العامة للتشخيص والتدخل.

كما تم إجراء مسح سمعي لعدد 2714 من تلاميذ المدارس الابتدائية بالمحافظات المطبق بها البرنامج وتحويل عدد 380 تلميذ للتأمين الصحي مصابين بالضعف السمعي لتلقي العلاج كما تم توريد عدد 32 جهاز‪OAEوتوزيعها على المحافظات الجمهورية بالاضافة الى توريد عدد 4 جهاز ‪PTAوتوزيعها على أربع محافظات.

وبالنسبة للإرشاد الوراثي أضافت مدير الادارة العامة للحد من الاعاقة أنه تم التوسع في إنشاء عيادات الإرشاد الوراثي بالمحافظات وذلك بافتتاح عدد 2 عيادة للارشاد الوراثي ( الاولى بمستشفى الزقازيق العام بالاحرار بالشرقية – والاخرى بمركز طبي فيديمين بالفيوم) لتقديم المشورة الوراثية لعائلات الاطفال المصابين بالامراض الوراثية ، كما تم اضافة خدمة جلسات التخاطب والعلاج الطبيعي وعلاج ومتابعة حالات مرضى الفينيل كيتونيوريا للخدمات المقدمة بعيادات الارشاد الوراثي .

وبخصوص الصحة النفسية فتابعت الدكتورة ” ناهد ” أنه تم البدء في تقديم خدمة الصحة النفسية من خلال عدد 9 مراكز ووحدات رعاية صحية أولية بمحافظتي القاهرة والجيزة كما تم ادماج خدمات الصحة النفسية،في وحدات الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة الى عقد لجنة من أساتذة الطب النفسي للأطفال والبالغين من الجامعات المصرية ومن الأمانة العامة للصحة النفسية لتحديث المنهج الخاص بأطباء الرعاية الصحية الأولية في مجال الصحة النفسية وانتهت اللجنة الى إعداد المنهج المطلوب وتحديد قائمة بالأدوية النفسية الللازمة لعلاج الأمراض النفسية والتى يمكن صرفها بمعرفة أطباء الرعاية الصحية الاولية.

وأكدت الدكتورة هالة ماسخ رئيس قطاع الرعاية الاساسية أنه يتم حصر اعداد الأشخاص ذوى الاعاقة عن طريق البرنامج الالكتروني لتسجيل ذوي الاعاقة باستخدام اداة التصنيف الدولى لتأدية الوظائف والعجز والصحة ، وتدريب أفراد الفريق الصحي على البرنامج.

كما يتم عمل زيارات ميدانية لأماكن تقديم الخدمات الصحية لذوى الاعاقة على مختلف المستويات ( رعاية أولية- مستشفيات علاجية – مراكز تأهيل – مستشفيات تعليمية – معاهد تخصصية – الوزارات الأخرى التي تقدم خدمات للأشخاص ذوى الاعاقة).