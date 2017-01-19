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الخميس 19 يناير 2017 10:58 صباحاً
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سلمى صباحي توجه رسالة لشيرين: "لازم تدي الضيوف فرصة يجاوبوا"
سلمى صباحي

سلمى صباحي توجه رسالة لشيرين: "لازم تدي الضيوف فرصة يجاوبوا"

الخميس، 19 يناير 2017 11:58 ص
خاص محيط

وجهت الإعلامية سلمى صباحي رسالة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد طرح برنامجها الجديد “شيري استوديو”، والذي تقوم خلالة بتقديم البرنامج ومحاورة الضيوف.
وكتبت سلمى رسالتها من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلة: “شيرين بتتكلم اكتر من الضيوف وبتقاطعهم طول الوقت وبتسأل السؤال و ترد عليه كأن هي الضيفه.. انا بحبها يا ريت اللي يقدر يبلغها تاخد بالها من الحاجات دي هي هنا بتقدم برنامج مش ضيفه يعني لازم تدي للضيوف فرصه يجاوبوا لما هي تسأل”.
وأضافت سلمى: “والمونتاج كأنه قص ولزق مفيش سلاسة.. حرام برنامج بالإنتاج ده يطلع فيه غلطات م النوع ده”.

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