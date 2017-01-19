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خالد علي يعلق على اتهام «أبو تريكة» بالإرهاب
خالد علي

خالد علي يعلق على اتهام «أبو تريكة» بالإرهاب

الخميس، 19 يناير 2017 11:48 ص

علق المحامي الحقوقي خالد علي، على قرار المحكمة الذي تضمن إدراج اسم لاعب منتخب مصر، محمد أبو تريكة، على قائمة الإرهاب، قائلًا: “إننا في حاجة لوضع معاني مغايرة لتلك (المفردات)”.

وكتب “علي” - في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الخميس - “عندما يصبح أبو تريكة (إرهابى)، ومن دافعوا عن مصرية الجزر (خونة)، ووجود مكتبات ثقافية وحقوقية بالأحياء الشعبية (خطرًا يهدد الأمن القومى)، فاعلم أننا فى حاجة لوضع معانى مغايرة لتلك (المفردات)”.

وأصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، في التحقيقات التى تجريها لجنة حصر أموال الإخوان، بوضع أكثر 1420 من أعضاء الجماعة والموالين لها، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات وما يترتب على الحكم من آثار، ومن بينهم محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق، سيتم تنفيذ 5 إجراءات على المدرجين بقوائم الكيانات الإرهابية.

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