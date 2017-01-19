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تعاون بين مرصد دار الإفتاء المصرية والحكومة الكندية لمكافحة الإرهاب‎
المفتي شوقي علام

تعاون بين مرصد دار الإفتاء المصرية والحكومة الكندية لمكافحة الإرهاب‎

الخميس، 19 يناير 2017 11:47 ص
وكالات

استعرض مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، خلال اجتماعه مع مدير عام مكتب الأمن الدولي لمكافحة الإرهاب بالخارجية الكندية ديفيد دريك، أوجه تعزيز التعاون بين مرصد دار الإفتاء المصرية والحكومة الكندية.

وأكد مفتي الجمهورية، خلال الاجتماع اليوم الخميس، أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتضافر الجهود للقضاء على التطرف.

بدوره، أبدى مدير عام مكتب الأمن الدولي لمكافحة الإرهاب بالخارجية الكندية تطلع بلاده إلى الاستفادة من تجربة مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية في مواجهة الفكر المتطرف، والاستفادة من الردود العلمية والتقارير التي قام بها لتفكيك فتاوى التشدد وتفنيدها.

كما أشاد أيضًا بالتميز الكبير لدار الإفتاء في الفضاء الإلكتروني واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس بلغات مختلفة وخاصة فئة الشباب الأكثر استهدافًا من قبل جماعات التطرف والإرهاب.

وأشار إلى رغبة أعضاء وحدة مكافحة الإرهاب الكندية بزيارة مرتقبة لدار الإفتاء المصرية ومرصدها للتعرف على خطوات الرصد والتحليل للفتاوى والفكر المتطرف للاستفادة من تلك التجربة.
وتم الاتفاق على دراسة كيفية الاستفادة من دار الإفتاء المصرية ومرصدها لتدريب الكوادر وبناء القدرات والرصد الإلكتروني للفتاوى المتشددة وكذلك تبادل الإصدارات.

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