تعاون بين مرصد دار الإفتاء المصرية والحكومة الكندية لمكافحة الإرهابالخميس، 19 يناير 2017 11:47 ص
استعرض مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، خلال اجتماعه مع مدير عام مكتب الأمن الدولي لمكافحة الإرهاب بالخارجية الكندية ديفيد دريك، أوجه تعزيز التعاون بين مرصد دار الإفتاء المصرية والحكومة الكندية.
وأكد مفتي الجمهورية، خلال الاجتماع اليوم الخميس، أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتضافر الجهود للقضاء على التطرف.
بدوره، أبدى مدير عام مكتب الأمن الدولي لمكافحة الإرهاب بالخارجية الكندية تطلع بلاده إلى الاستفادة من تجربة مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية في مواجهة الفكر المتطرف، والاستفادة من الردود العلمية والتقارير التي قام بها لتفكيك فتاوى التشدد وتفنيدها.
كما أشاد أيضًا بالتميز الكبير لدار الإفتاء في الفضاء الإلكتروني واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس بلغات مختلفة وخاصة فئة الشباب الأكثر استهدافًا من قبل جماعات التطرف والإرهاب.
وأشار إلى رغبة أعضاء وحدة مكافحة الإرهاب الكندية بزيارة مرتقبة لدار الإفتاء المصرية ومرصدها للتعرف على خطوات الرصد والتحليل للفتاوى والفكر المتطرف للاستفادة من تلك التجربة.
وتم الاتفاق على دراسة كيفية الاستفادة من دار الإفتاء المصرية ومرصدها لتدريب الكوادر وبناء القدرات والرصد الإلكتروني للفتاوى المتشددة وكذلك تبادل الإصدارات.
-
محافظ الجيزة يطمئن على سير امتحانات الشهادة الإعداديةWed, 18 Jan 2017 12:54:32 GMT
-
انطلاق معرض الكتاب بمشاركة 35 دولة و670 ناشر
عقد د.هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم لإعلان تفاصيل معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 48 والمقرر انعقادها فى الفترة من 26 ...Wed, 18 Jan 2017 18:27:36 GMT
-
السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهوريةThu, 19 Jan 2017 07:54:32 GMT
-
تعرف على أسعار الدولار بالسوق الرسمي اليوم الخميس في مصر
سجلت أسعار الدولار في مصر ى اليوم الخميس استقرار نسبيا وسجل الدولار 19.25 جنيه للشراء، و 19.60 جنيه للبيع، كما أكدت عدد من المصاد اقتراب تخطى سعر الدولار حاجز ال 20 جنيه ...Thu, 19 Jan 2017 07:25:32 GMT
-
السعودية تقبض على 24 مصرياً.. وترحلهم للقاهرة
استقبل مطار القاهرة الدولي، 24 مرحلًا مصريًا من العاملين بالمملكة العربية السعودية، لإقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم شروط العمل مع الكفيل. وقالت مصادر أمنية بمطار ...Thu, 19 Jan 2017 07:25:32 GMT
-
تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر
تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى محاكمة 6 متهمين بتفجير منزل المستشار معتز خفاجى ومحاولة اغتياله، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ” ... ...Thu, 19 Jan 2017 07:39:03 GMT
-
مصرع وإصابة 7 أشخاص في تصادم 4 سيارات بالإسماعيلية
لقى شخصين مصرعهما وأصيب 5 آخرين فى حادث تصادم 3 سيارات ملاكى وسيارة أجرة “تاكسى” بطريق الإسماعيلية الصحراوى، نتيجة لاختلال عجلة القيادة من سائق إحدى السيارات، مما ...Thu, 19 Jan 2017 07:39:03 GMT
-
هل تعتقل السلطات المصرية «أبو تريكة»؟!
كشف محامون مصريون أن السلطات المصرية ووفقاً لقانون القوائم الإرهابية يمكنها اعتقال اللاعب الدولي السابق محمد أبو تريكة فور وصوله إلى مصر تنفيذاً لحكم محكمة ...Thu, 19 Jan 2017 07:09:36 GMT
-
هل يستعد «جمال مبارك» للانتخابات؟!.. مؤشرات قوية
أثارت صفحة تحمل اسم جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، جدلًا واسعًا في الشارع المصري، نتيجة الزيادة المتواصلة في عدد ...Thu, 19 Jan 2017 07:25:32 GMT